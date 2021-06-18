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Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли

Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли

В сети появился официальный трейлер нового фильма "В западне" (Till Death) с Меган Фокс в главной роли.


В триллере с элементами хоррора героиня 35-летней Меган Фокс предстает несчастной в браке женщиной. По сюжету они с супругом, которого сыграл ирландский актер Оуэн Маккен, отмечают годовщину их семейной жизни. Утром после празднования героиня обнаруживает себя прикованной наручниками к телу своего мертвого супруга. Кроме того, на нее охотятся два киллера.


Американская актриса и фотомодель предстает в начале трейлера в образе соблазнительной и доверчивой жены. В процессе обрушившихся на нее испытаний героиня становится смелой и находчивой, отчаянно хватаясь за жизнь.


Слоган картины "Вместе навсегда" с черным юмором намекает на то, что жена и после смерти супруга прикована к нему без возможности освободиться.

Режиссером фильма выступил Скотт Дейл, для которого это станет дебютом в полнометражном кино. Премьера фильма планируется в России 1 июля.

Для звезды "Трансформеров" это лето станет богатым на премьеры. В конце июля также выходит фильм с Меган Фокс в главной роли — "Полночь на злаковом поле". Именно на съемках этой картины Меган начала встречаться со своим новым возлюбленным Колсоном Бэйкером (больше известным под псевдонимом Machine Gun Kelly), ради которого оставила своего мужа Брайана Остина Грина.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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