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За прививку предложили давать баллы при поступлении в вуз и путёвку в санаторий

За прививку предложили давать баллы при поступлении в вуз и путёвку в санаторий

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:58  Автор: Мария Соколова



При поступлении в вуз абитуриентам, сделавшим прививку от COVID-19, можно давать дополнительные баллы, а вакцинированным студентам предоставлять путёвку в санаторий. Письмо с такими предложениями член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР) планирует 18 июня направить в Минпросвещения и в Минобрнауки. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По словам депутата, ситуация с коронавирусом вновь может оказаться критичной и в группе риска — абсолютно все.

«Сейчас лето, множество людей на улицах, в парках, скверах, кафе, различных учреждениях. Особенно активна летом молодёжь, погода благоприятствует прогулкам, тусовкам, — сказал парламентарий. — Однако в этом и состоит опасность — молодые люди контактируют между собой, а затем с другими гражданами — своими родителями, бабушками, дедушками, подвергают их опасности, могут заразить большее количество людей».

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Дмитрий Свищев уверен, что выход из ситуации один — прививка. Он подчеркнул, что разработанная в России вакцина от коронавируса уже доказала свою эффективность. «Не признавать этого и отказываться от прививки — конечно, личное дело каждого, но, на мой взгляд, если здоровье позволяет, лучше привиться, чем выбирать борьбу с жестоким вирусом не в боевой готовности», — считает он.

Депутат предложил меры для стимулирования молодёжи к вакцинации. Хотя правила поступления в вузы на этот год уже объявлены, «с учётом следующих периодов и различных краткосрочных бюджетных образовательных программ предлагаю рассмотреть возможность присвоения поступающим в вузы, прошедшим вакцинацию от COVID-19, дополнительные баллы», сказал Дмитрий Свищев.

Также он считает, что всем студентам, которые сделают прививку, нужно дать путёвку в санаторий.

«Сейчас лето, каникулы, и я уверен, что такой стимул смотивирует многих молодых людей пойти и привиться, — подчеркнул Дмитрий Свищев — Тем более что всё это доступно, бесплатно, никаких очередей нет».


#вакцинация #здоровье #льготы


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По материалам: pnp.ru

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