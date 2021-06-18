Заговоры на безопасное купание в водоемах

Вадим Карасев

Лето — пора приключений и развлечений, и мало кто обходится без освежающего купания в знакомых и новых водоемах. Для того, чтобы купание в реке, озере или пруду было безопасным, стоит познакомиться с проверенными заговорами. С их помощью получится оградить себя от бед и неприятностей во время отдыха.

Наши предки использовали заговоры повсеместно, и для купания в водоемах также использовали защиту. Известно, что даже в знакомом водоеме могут произойти любые неприятности, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют вооружиться заговорами, чтобы не портить себе отдых из-за неверно выбранного места для купания, порезанных ног или иных проблем, таящихся на глубине водоемов.

Заговор перед купанием

В случае, если водоем незнакомый, и есть опасения по поводу купания, перед заходом в воду произносят:

«С миром пришел, с миром выйду. Купание мое безопасным будет, проблем не случится, отдых удастся».

После этого медленно заходят в воду, мысленно благодаря водоем за радушный прием. После купания водоему кланяются и еще раз благодарят за хороший отдых.

Заговор, чтобы не утонуть

Купание будет в удовольствие, если перед заходом в водоем «прикормить» водяного, пустив по водной глади кусочек хлеба или оставив в зарослях перед водой угощение. После этого руку опускают в воду и произносят:

«Батюшка-водяной, не играй со мной. Угощение тебе отдаю, с миром купаться иду. От утопления меня сбереги, на берег после заплыва проводи».

Заговор на безопасное купание

Хорошо провести время на водоеме, вдоволь накупаться и не столкнуться с неприятностями поможет такой заговор:

«Перышко по воде плывет, не тонет, не намокает. Так и я в воду зайду, без страха окунусь, на берег потом поднимусь».

Такой заговор можно читать на любом водоеме, чтобы не попасть в водоворот и с удовольствием освежиться.