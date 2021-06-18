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Жигунов оказался в эпицентре наводнения в Крыму: «Пошел за хлебом и меня смыло»

Знаменитый актёр Сергей Жигунов опубликовал в личном профиле Instagram ужасающие кадры с наводнением в Крыму, куда он отправился вместе с любимой супругой Викторией в честь её дня рождения. Путешествие обещало быть интересным и захватывающим. Знаменитая пара успела подняться на гору, насладиться прекрасными блюдами за ужином, однако, отдых был моментально испорчен жуткой погодой. Внезапно на полуострове начались ливни, страшный ветер, а затем и затопление.

К слову, в Гурзуфе, где как раз таки находились артист и его спутница, по сообщению источников, выпало наибольшее количество осадков: месячная норма. Последствий наводнения привели к экстренной ситуации. Повсюду начались пугающая суета, эвакуация людей и попытки населения выбраться из пиковых точек живыми. Виктория Жигунова также дала комментарий о случившемся и заверила пользователей сети, что с ней и её супругом всё хорошо. Она попросила своих читателей отказаться от поездок в Крым, если у кого-то были таковые планы, так как в ближайшее время на данной местности будет находиться крайне опасно.

«Света и воды в водопроводе у нас нет, зато есть запасы продуктов, газ и мы успели немного запастись водой (спасибо приморской привычке). Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы», — цитирует жену актера Викторию «Lenta.ru».

[media=https://www.instagram.com/p/CQQb4JcoWfE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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