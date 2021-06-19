Беременная Лиза Азамасова выглядит как пенсионерка: «Ужасный образ»

Анастасия Иванова

За беременностью звезды сериала «Папины дочки» следят тысячи поклонников. Елизаветы Арзамасовой, ожидающая первенца, посетила одно из светских мероприятий Москвы.

Несмотря на беременность, актриса активно работает, снимается и записывает красивые ролики. На днях Лиза Арзамасова появилась на в винтажном белом платье в цветочек с рукавами-«крылышками». Волосы она забрала сзади и заколола заколками. Однако гости мероприятия и подписчики совсем не оценили ее наряд. Хорошее настроение актрисе немного подпортили негативные комментарии по поводу ее внешнего вида. Многие отмечают, что беременная Арзамасова стала выглядеть как пенсионерка. Якобы девушка осталась в двухтысячных и вовсе отстала от моды.

«Вам и тридцати нет, а одеваетесь просто ужасно», «Извините, но тут как бабушка», «Не самый лучший образ», — высказываются хейтеры об образе актрисы.

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Отметим, что Елизавета Арзамасова с нежностью и трепетом относится к своей первой беременности. Актриса ждет ребенка от своего мужа 47-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. К слову, у него уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.

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