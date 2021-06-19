Бородина продолжает злить и выводить на ревность мужа

Алексей Вольцев

Брак Ксении Бородиной и ее супруга движется к разводу. По крайней мере, так считает общественность. Ведь супруги перестали появляться вместе и каждый день провоцируют слухи о кризисе в своих отношениях.

Сейчас личная жизнь Ксении Бородиной и Курбана Омарова под пристальным вниманием пользователей. И пока бизнесмен проводит время с экс-участницами телестройки, Бородина делает все, чтобы вызвать у него ревность. Накануне Ксения сделала красивый макияж и прическу, надела мини-платье и отправилась в клуб. Многие предложили, что таким образом телевида намекает Курбану Омарову, кого он потерял. Добила череду вызывающих stories Ксения роскошным букетом темно-красных роз. Шикарным букетом была обставлена все гостиная Бородиной.

«А можно так всегда?» — написала Бородина.

Подписчики начали гадать, Курбану Омарову дали кредит или Бородина сама себе цветы покупает, дабы позлить бывшего мужа? Напомним, ранее в Сети появилась информация о финансовом неблагополучии Курбана Омарова. Якобы мужчина обратился в банк, чтобы взять миллион рублей в кредит, но ему отказали. Несмотря на многочисленные вопросы подписчиков, Бородина и Курбан до сих пор не прокомментировали слухи вокруг их семьи.

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