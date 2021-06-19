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Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения

Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения

Если у вас нет челки, вы наверняка периодически раздумываете над тем, чтобы ее сделать. Челка — один из самых простых и безобидных способов сменить имидж и освежить свой образ. Мало того, что всеми волосами при этом жертвовать не нужно, так еще и в случае неудачного эксперимента челку можно заколоть невидимками и вернуть себе первоначальный вид. Нередко челки себе отрезают и знаменитости. Одной из последних звезд, решившихся на эксперимент со стилем, стала 39-летняя российская модель Наталья Водянова, которая раньше долгие годы не изменяла своему бьюти-образу. Если вы близки к тому, чтобы сделать решительный шаг на пути к внешним переменам, то предлагаем вам вдохновиться примерами некоторых звездных причесок, где челки занимают центральное место.

1. Асимметричная челка

Асимметричная челка Холли Берри идеально сочетается с ее длинными волосами и выглядит гораздо более непринужденно, нежели прямая. Подойдет как для повседневного образа, так и для выхода в свет.


Холли Берри

2. Пикси с челкой

Мишель Уильямс, вдохновленная образом молодой Миа Фэрроу, выглядит одновременно благородно и довольно дерзко с прической пикси и асимметричной челкой.


Мишель Уильямс


Миа Фэрроу

3. Многослойная и структурированная челка

Если у вас тонкие волосы, то челка — это отличный способ визуально увеличить объем волос. Если спереди волосы немного вьются, конечно, понадобится больше времени для ежедневной укладки, но это будет вполне оправданно — стилист Адам Ливермор отмечает, что челка может полностью изменить геометрию всего лица.


Рашида Джонс

4. Слегка закрученная книзу

Келли Роуленд добавила своей челке один небольшой штрих — кончики она немного закрутила внутрь. Выглядит очень естественно и непринужденно.


Келли Роуленд

5. Укладка "пляжные локоны" с челкой

Алекса Чанг сочетала челку, сделанную ровным срезом, с популярной укладкой в стиле пляжных локонов. Чтобы это выглядело гармонично, она накрутила несколько прядей спереди, сделав их как бы продолжением челки.


Алекса Чанг

6. Густая и зачесанная набок

Если у вас густые волосы, челка не будет вашим врагом. Но если вам не нравится, как выглядит челка прямым срезом, попробуйте ее немного отрастить и зачесать набок, как это сделала Дженнифер Хадсон.


Дженнифер Хадсон

7. Стрижка волнистый боб с челкой прямым срезом

Стрижка волнистый боб с челкой прямым срезом, как у Керри Вашингтон, очень популярна, и это легко объяснимо, ведь она универсальна. Она отлично смотрится как в образах для красной ковровой дорожки, так и в обычной жизни.


Керри Вашингтон

8. Коса с челкой

Челка отлично выглядит, когда остальная часть волос убрана. Лиа Мишель продемонстрировала, как боковой косе челка может придать немного гламура и кокетства.


Лиа Мишель

9. Прическа в стиле 1960-х

Где еще очень к месту придется челка, так это в прическах в духе 60-х годов. Для этого часть волос нужно убрать назад и, создав дополнительный объем, закрепить их наверху с помощью резинок или заколок, а несколько прядей спереди оставить выправленными.


Зоуи Дешанель

10. Стрижка прямой боб с челкой

Если к классическому бобу добавить челку, то это сделает прическу еще более уточненной и элегантной.


Румер Уиллис

11. Челка-шторка

Главный бонус этой челки в том, что она может быть разной длины и подойдет женщинам с любой формой лица. Еще один ее плюс в том, что, если сделать ее немного длиннее, можно при желании и для удобства убирать ее за уши. К тому же можно менять ее практически каждый день: зачесывать набок, накручивать или, напротив, выпрямлять.


Джамила Джамил

12. Рваная челка

Рваная челка, как у Софии Бутеллы, способна добавить остроты и смелости всему образу.


София Бутелла

13. Челка в стиле 1950-х

Вдохновляться Одри Хепберн можно и по сей день. Модель Лора Хэрриер, которая сделала челку, как у знаменитой британской актрисы, — тому пример. Адам Ливермор отмечает, что, если вы хотите сделать акцент на глазах, короткая челка непременно этому поспособствует.


Лора Хэрриер

14. Объемная укладка с челкой

Еще один образ в ретростиле продемонстрировала певица Лиззо, которая сделала объемную укладку и сочетала ее с гладкой челкой, убранной набок.


Лиззо

15. Детская челка

Детская челка Руни Мары смотрится особенно мило со стрижкой пикси и повязкой на голове.


Руни Мара

16. Челка полукругом

Такая челка может выглядеть по-разному в зависимости от прически. В случае Винни Харлоу, которая убрала часть волос назад, она будет сочетаться с ретростилем, но обыграть ее можно и по-другому. Стилисты отмечают, что такие челки подойдут практически всем женщинам независимо от их формы лица. Главное — чтобы волосы были густыми. В противном случае эффект будет совсем не тот.


Винни Харлоу

17. Челка, закрывающая брови

Белла Хадид наглядно демонстрирует, как легко и непринужденно может выглядеть челка. Этот образ идеально подходит тем, у кого прямые волосы.


Белла Хадид

18. Челка на кудрявых волосах

Если у вас кудрявые волосы и вы думаете, что про челку можно забыть, не спешите расстраиваться, так как это совсем не так. Причем выпрямлять волосы для этого совсем необязательно, оставьте их в первозданном виде, и вы убедитесь, что кудрявая челка — это здорово и очень красиво.


Мика Арганьярас

19. Стрижка шегги с челкой

Стрижка Сиары выглядит особенно утонченно вместе с челкой, которая помогает подчеркнуть ее форму лица и скулы.


Сиара

20. Филированная челка

Такая челка делается с помощью специальных ножниц или бритвы. Благодаря такой технике волосы становятся гладкими и послушными, что может заметно сократить время укладки.


Констанс Ву

А вот еще несколько знаменитых женщин с челками для вдохновения.


Моника Беллуччи
Наталья Водянова
Ана де Армас
Майли Сайрус
Билли Айлиш
Надежда Оболенцева
Бритни Спирс
Юлия Снигирь
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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