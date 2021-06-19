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Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и необычные шляпки на Royal Ascot 2021

Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и необычные шляпки на Royal Ascot 2021

Если модные показы все еще существуют в гибридном режиме и традиция приглашать звезд только возвращается, то вот королевские скачки Royal Ascot на этой неделе прошли практически с былым размахом. Не все представители монархии смогли посетить мероприятие в этот раз, но вряд ли это сильно разочаровало публику. Ведь все внимание к себе может притянуть не только член королевской семьи, но и самый обычный гость, если его образ достаточно эффектен. И пока жокеи соперничают на ипподроме, у дам на трибунах свое соревнование — чья же шляпка самая оригинальная и нарядная?

И вот в этот раз состязание было достойным! Большинство предпочли фруктово-цветочные мотивы, но были и шляпки в виде ракушек, и сложные конструкции с чучелами птиц. Новым аксессуаром, которым можно блеснуть в обществе, стала защитная маска: от патриотичных с британским флагом до ироничных с надписью "Снимать только для шампанского".

Итак, предлагаем посмотреть на самые яркие образы Royal Ascot в этом году!














"Не порть мне праздник". Выражение don't rain on my parade также является названием известной песни


"Снимать только для шампанского".

















# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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