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Джин рассказал, чем занимается в душе… Вы точно хотите ЭТО знать?

Кстати, это не то, о чем вы подумали! На самом деле все будет цензурно!

На этой неделе Джин (Jin) присоединился к команде BIGHIT MUSIC RECORD на Melon Radio, чтобы рассказать о том, чем он занимается в душе. Хотите спросить, как его купания связаны с темой музыкальной индустрии? Вполне резонный вопрос. Все дело в том, что Джин не может жить и минуты без песен, поэтому, подготовил себе особый трек-лист, состоящий из композиций разных сингеров, чтобы слушать его во время мытья.

Всего в плейлисте 8 треков и, как вы могли ожидать от нашего самовлюбленного красавца, 2 из них принадлежат группе BTS! Не удивительно, что Джини любит слушать свой голос, но, к счастью, селеб выделил и зарубежных исполнителей. Тех, которые вдохновляют его на новые высоты в творчестве. Обязательно сохраните эту подборку, чтобы прослушать все любимые треки Джина!

ITZY – “In the morning”

Young Tak – “Pitiful”

Young Tak – “Why are you coming out from there?”

SEVENTEEN – “Left & Right”

Billie Eilish – “bad guy”

BTS – “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”

BTS – “IDOL”

Aespa – “Black Mamba”

[media=https://www.instagram.com/p/CQH3VpIlMiv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Джин рассказал, чем занимается в душе… Вы точно хотите ЭТО знать? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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