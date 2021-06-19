Джин рассказал, чем занимается в душе… Вы точно хотите ЭТО знать?
Кстати, это не то, о чем вы подумали! На самом деле все будет цензурно!
На этой неделе Джин (Jin) присоединился к команде BIGHIT MUSIC RECORD на Melon Radio, чтобы рассказать о том, чем он занимается в душе. Хотите спросить, как его купания связаны с темой музыкальной индустрии? Вполне резонный вопрос. Все дело в том, что Джин не может жить и минуты без песен, поэтому, подготовил себе особый трек-лист, состоящий из композиций разных сингеров, чтобы слушать его во время мытья.
Всего в плейлисте 8 треков и, как вы могли ожидать от нашего самовлюбленного красавца, 2 из них принадлежат группе BTS! Не удивительно, что Джини любит слушать свой голос, но, к счастью, селеб выделил и зарубежных исполнителей. Тех, которые вдохновляют его на новые высоты в творчестве. Обязательно сохраните эту подборку, чтобы прослушать все любимые треки Джина!
ITZY – “In the morning”
Young Tak – “Pitiful”
Young Tak – “Why are you coming out from there?”
SEVENTEEN – “Left & Right”
Billie Eilish – “bad guy”
BTS – “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”
BTS – “IDOL”
Aespa – “Black Mamba”
Сообщение Джин рассказал, чем занимается в душе… Вы точно хотите ЭТО знать? появились сначала на POPCAKE.