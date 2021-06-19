ЕС согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа

Вадим Карасев

ЕС одобрил санкции против крупнейших предприятий Белоруссии в сфере нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. Также европейцы согласовали запрет на выдачу кредитов республике, сообщает Австрийское агентство печати.

Ограничения распространят на экспорт оружия, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги. Подготовку нового пакета санкционных мер планируют завершить к заседанию Совета МИД ЕС, который состоится 21 июня.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич, обвиняемый в Белоруссии в организации массовых беспорядков, после посадки он был задержан.



В Европе расценили действия белорусских властей как акт государственного пиратства, угон самолета и терроризм. В связи с этим Брюссель запретил европейским перевозчикам пользоваться воздушным пространством Белоруссии, а белорусским — воздухом ЕС. В Еврокомиссии анонсировали подготовку и других санкций в отношении Минска.