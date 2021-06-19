Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа

ЕС согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа

ЕС одобрил санкции против крупнейших предприятий Белоруссии в сфере нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. Также европейцы согласовали запрет на выдачу кредитов республике, сообщает Австрийское агентство печати. 

Ограничения распространят на экспорт оружия, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги. Подготовку нового пакета санкционных мер планируют завершить к заседанию Совета МИД ЕС, который состоится 21 июня.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич, обвиняемый в Белоруссии в организации массовых беспорядков, после посадки он был задержан.

В Европе расценили действия белорусских властей как акт государственного пиратства, угон самолета и терроризм. В связи с этим Брюссель запретил европейским перевозчикам пользоваться воздушным пространством Белоруссии, а белорусским — воздухом ЕС. В Еврокомиссии анонсировали подготовку и других санкций в отношении Минска.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников «IT-технологии»
В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников
Школьники воссоздали «Орлёнок» в виртуальной реальности
Школьники воссоздали «Орлёнок» в виртуальной реальности
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о выделении средств на строительство корпуса лицея в Ульяновске
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о выделении средств на
Как читать знаки судьбы
Как читать знаки судьбы
ЕС согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа
ЕС согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Кейт Миддлтон поддержала ЛГБТК-сообщество в рамках своего нового проекта
Кейт Миддлтон поддержала ЛГБТК-сообщество в рамках своего нового
Перевозбудившийся американец протаранил бар, когда девушка делала ему минет
Перевозбудившийся американец протаранил бар, когда девушка делала ему
В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной линейки от Мирославы Думы
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и

Топ на сегодня

Битва платьев: Серена Уильямс против Варвары Шмыковой
Битва платьев: Серена Уильямс против Варвары Шмыковой
Простая энергетическая чистка солью и можжевельником
Простая энергетическая чистка солью и можжевельником
Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания против своего отца Брэда Питта
Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания
Российские школьники примут участие в двух международных географических олимпиадах
Российские школьники примут участие в двух международных
В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике
В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике

Еще по теме

Германия допустила санкции против газового транзита России через Белоруссию
Евросоюз может лишить Белоруссию свыше 20% поступлений бюджета
Путин впервые прокомментировал минский инцидент с самолетом Ryanair
Песков: президенты России и Белоруссии в Сочи обсудили экономику, пандемию и авиасообщение