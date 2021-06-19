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Гниющая Аршавина готовится к смерти: «Всё пока. Ваша А.»

Бывшая жена Андрея Аршавина устала бороться за жизнь. У себя в Instgaram Алиса Аршавина опубликовала предсмертные записи.

После развода с футболистом у Алисы началась черная полоса. Девушка лишилась носа в результате аутоимунного некроза и стала увядать на глазах. У себя в Instagram Аршавина рассказала о муках, которые сейчас переживает. Девушка уверена, что ее смерть уже близко. Публикацию она сопроводила медицинским заключением, где у нее прописан страшный диагноз. Аршавина поблагодарила врачей, которые несколько раз вытягивали ее с того света. Однако сейчас Алиса чувствует, как у нее забирают жизнь.

«Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю«, — написала Алиса.

Кроме того, девушка отметила, что сильно за будущее своих детей. Ведь недавно мать Аршавина отняла у нее квартиру. Таким образом, ее дочь Есения осталась без жилплощади. Алиса надеется, что после ее смерти Андрей Аршавин позаботится о ней. Однако сейчас никакой помощи от них нет. Закончила свое послание Алиса рассказами о своих муках и прощальными словами.

«И я уже испытываю адские боли в области лица и головы. Всё пока. Ваша А.» – закончила свое послание Алиса.

[media=https://www.instagram.com/p/CQSKrDnr20j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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