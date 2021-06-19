Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для тех, кто предпочитает планировать дела заранее. Астрологи рассказали, чего можно ожидать от звезд и планет на этой неделе, а также как можно преодолеть опасности на своем пути.

Начнется неделя с благоприятного события — летнего солнцестояния, но даже оно не может гарантировать, что первый день недели будет успешным и удачным. Если вас настигнут проблемы, и день станет тяжелым, воспользуйтесь шепотками на понедельник. Они помогут преодолеть трудности и не упасть духом в самый ответственный момент.

Овен

У Овнов ожидается крайне нестандартная и динамичная неделя. Произойдет много нового и интересного, поэтому астрологи советуют настроиться на позитивный лад. Вместе с успехом и хорошим настроением может прийти недовольство недоброжелателей и их желание навредить Овнам. Заговоры от врагов на работе помогут минимизировать вероятность неудач, вызванных чужой завистью и жадностью. Удача последует за уверенными в себе людьми этого Знака, а также за теми, кто умеет фокусироваться на хорошем и не боится экспериментов.

Телец

У Тельцов начинается очень благоприятное время для знакомства с новыми людьми. Это могут быть как любовные, так и деловые знакомства, но при каждом из них лучше пользоваться методикой анализа характера по цвету глаз. Это поможет обойти стороной разочарование в будущем. На этой неделе звезды и планеты поспособствуют расширению границ возможного. Это значит, что Тельцам нужно становиться лучше. Можно начать обучение чему-то новому, особенно после 23 числа — когда Меркурий перестанет быть ретроградным.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам сфокусировать все внимание на любовной сфере. Это прекрасное время для поисков любви, флирта и свиданий. Привлечь любовь помогут рекомендации фэн-шуй и смена образа. Можно купить новую одежду, сделать прическу. Отлично пройдет адаптация к новым жизненным условиям — к новой квартире или дому, к новой работе. Всем, кто уже состоит в отношениях, астрологи рекомендуют проводить больше времени с любимым человеком и не заставлять его испытывать ревность и чувство одиночества.

Рак

У Раков наступает идеальное время для совместной работы. Самым продуктивным деловой союз у них будет с так называемыми фиксированными Знаками Зодиака. Возможно, что в любви и в семье их кто-то разочарует, но лучший выход из ситуации — это не обида. Необходимо найти компромисс и даровать близкому человеку свободу мысли и желаний. Благодаря солнцестоянию неделя должна начаться с благоприятной ноты, но с пятницы стоит быть осторожнее, так как 25 числа начнется ретроградное движение Нептуна — планеты иллюзий.

Лев

Львам звезды помогут узнать будущее, заглянуть за горизонт событий. Это значит, что можно смело пользоваться гаданиями на судьбу и прислушиваться к интуиции. Настало время забыть о прошлом и проблемах, сфокусировав свое внимание на том, что ждет впереди. Львам поможет толика креативности, причем не только в работе, но и в любви. Если судьба сведет их с кем-то интересным, понравиться новому человеку поможет нестандартный подход к свиданиям и выбору места их проведения. Самое главное — быть искренними и открытыми.

Дева

Девы — это люди, которые обожают следовать правилам и действовать согласно плану. В первой половине недели все будет в порядке, но с пятницы из-за ретроградного Нептуна все может пойти кувырком. Эта неделя — идеальное время для начала новой жизни. Стать счастливее Девам помогут пять жизненных правил. Нужно следовать им неотступно. Также астрологи советуют идти на примирение с близкими и врагами. Нужно искать точки соприкосновения, меньше ругаться, скандалить и проявлять агрессию. Важно помнить, что жизнь не делится на черное и белое.

Весы

У Весов могут появиться неприятные мысли о прошлом. Это значит, что пришло время воспользоваться магией перекрестков, которая поможет избавиться от негатива. Период с 21 по 27 июня идеален для планирования дел и для движения вперед. Самоанализ до добра не доведет, поэтому от него стоит отказаться. Лекарство от любых бед — отдых. Астрологи советуют Весам как можно больше расслабляться. Это значит, что переработки брать пока не стоит. Всех денег не заработать, а вот здоровье и энергетика могут пострадать.

Скорпион

Скорпионам эксперты советуют сменить обстановку. Эта неделя прекрасно подходит для переездов, путешествий, новых знакомств или, наоборот, уединения. Также полезно будет сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Это поможет решить жизненные проблемы и неурядицы, обновить энергетику дома. У Скорпионов будет пониженное влияние на окружающих. Близкие люди, друзья и коллеги перестанут слушать их мудрые советы, но не нужно за это на них обижаться. Пусть они поступают так, как считают нужным.

Стрелец

Стрельцы могут очень сильно уставать, поскольку дел и забот прибавится. Звезды и планеты говорят о том, что в любой из сфер могут возникнуть внезапные неурядицы. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как восстановить ауру и биополе. Это будет полезным для уставших и изрядно измотавшихся Стрельцов. Представителям данного Знака стоит меньше общаться с бесцеремонными людьми, а также временно отложить свою напористость. Осторожность и предусмотрительность будут самыми полезными качествами, особенно в сфере финансов.

Козерог

Для Козерогов создались идеальные условия, сулящие большие жизненные перемены. Можно заняться поисками новой работы, второй половинки, увлечений. Жизни этих людей изменятся к лучшему. Нужно лишь разглядеть позитив в веренице дел. Также стоит обращать внимание на события, которые указывают на приближающиеся перемены. Можно заниматься шопингом, приобретать что-то дорогое. Если на этой неделе у Козерогов запланирован отпуск, это также весьма благоприятно скажется на их судьбе и удаче.

Водолей

Большинство неурядиц в жизни Водолеев будет исходить от окружающих людей. Это могут быть чистые случайности либо чьи-то интриги и манипуляции. Представителям этого Знака стоит следовать двенадцати законам мироздания, которые не позволят людям управлять ими. Так будет больше шансов на успех. Астрологи советуют относиться к работе без фанатизма. Усталость может крайне отрицательно сказаться на удаче. Также не стоит принимать скоропалительные решения. Их последствия могут быть крайне негативными для всех сфер жизни.

Рыбы

Рыбам стоит научиться понимать знаки Вселенной, поскольку она поможет им обрести счастье, посылая различные подсказки. Трудоголизм принесет Рыбам больше забот, чем пользы. Безделье тоже будет не лучшим выбором. В период с 21 по 27 число нужно стремиться к золотой середине. Лишь в воскресенье, когда Венера полностью утратит свои силы, стоит остаться дома и ничего не делать. Нужно отказаться от порывистости в отношениях с близкими. Любое слово может причинить боль второй половинке или родственникам.