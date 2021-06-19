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Греция продлила до 26 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Греция продлила до 26 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

10:12  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Власти Греции продлили до 26 июня разрешение на неквотированный въезд иностранцев, включая россиян. Соответствующее решение было опубликовано в официальной правительственной газете, сообщает РИА Новости.

Кроме того, туристам разрешили прибывать в страну на основании экспресс-теста на коронавирус. Ранее принимали только результаты ПЦР-теста.

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Отсутствие ограничений на число въезжающих россиян означает, что туристам, которые прилетели из России не придётся проходить карантин, если они предъявят сертификат о вакцинации, отрицательных ПЦР-теста или экспресс-теста. Основанием также может стать справка о перенесённом заболевании и наличии антител. Эти документы требуются в том числе и для детей старше 12 лет, уточняется в документе.

Все туристы за день до прибытия в страну должны заполнить специальную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Действующая форма с QR-кодом является обязательным условием для въезда в страну. Её должны проверить перед посадкой в самолёт, а также после прилёта.

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Такой порядок въезда в страну распространяется на граждан стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран, включая Россию.

Греция открыла границы для туристов с 14 мая. Однако временно в стране действует запрет на въезд граждан третьих стран.

Ранее сообщалось, что многие российские туристы вынуждены отменять поездки в Грецию из-за действующих ограничений, поэтому полное возобновление авиасообщения России со страной очень ожидаемо.


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По материалам: pnp.ru

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