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ХХ съезд "Единой России". Итоги

ХХ съезд "Единой России". Итоги

"Единая Россия" первой из политических партий провела свой предвыборный съезд, который стал юбилейным - двадцатым в истории партии. Мероприятие, проходившее в "Экспоцентре" в Москве, было организовано в соответствии со сложной эпидемиологической ситуацией. Число участников мероприятия сократили втрое. Особое внимание организаторы Съезда уделили процедуре тайного голосования делегатов. Его провели в отдельно стоящем помещении "Экспоцентра". Потоки участников разделили, чтобы расстояние между голосующими строго регламентировано.

На Съезде "Единой России" Президент России Владимир Путин назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом - чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни. Это поддержка детей, семей с детьми, детства в целом, это образование, в самом широком смысле этого слова, это здравоохранение, отстаивание интересов по международной линии. Это, конечно, одно из фундаментальных направлений нашей работы – укрепление обороноспособности государства", - пояснил выбор кандидатов Президент.

Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил Президента за оказанное доверие.

"Доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную Думу. Это большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите включение нас в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать", – сказал он.

Также "Единая Россия" выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам. Предложенные кандидатуры утвердили делегаты в ходе тайного голосования. Список кандидатов-одномандатников поддержали подавляющим большинством голосов. Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп – на 21 больше, чем на выборах 2016 года. 49 из них возглавили главы регионов, в том числе секретари региональных отделений партии. 

Беспартийные главы регионов возглавили территориальные группы "Единой России" на выборах в Госдуму. Территориальную группу №18 по Республике Коми возглавил глава региона Владимир Уйба, территориальную группу №12 по Пермскому краю возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Первым номером в территориальной группе №4 по Иркутской области стал глава региона Игорь Кобзев.

В ходе своего выступления на съезде Президент Владимир Путин заявил о способности "Единой России" к обновлению и постоянному развитию.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой", — сказал Путин, поблагодарив за это членов партии.

Также глава государства отметил, что все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, поэтому он рассчитывает, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах.

"У "Единой России" и здесь особая роль: партия-лидер обязана быть примером создания атмосферы открытого, конкурентного политического состязания. Наша общая задача — сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты отражали истинную волю народа", — заключил глава государства. 

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По материалам: uposters.ru

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