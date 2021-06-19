Кабмин будет субсидировать льготные тарифы для семейных путешествий

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Мария Соколова

Правительство компенсирует потери перевозчиков, которые участвуют в программе семейных путешествий по льготному тарифу на поездах дальнего следования. Такое постановление вступает в силу 19 июня.

Согласно документу, средства из федерального бюджета направят организациям железнодорожного транспорта на компенсацию финансовых потерь, возникающих в результате льгот по тарифам на семейные поездки железнодорожным транспортом. Речь идет о путешествиях в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Законы, вступающие в силу с 19 июня

Решение о льготных тарифах для семейных путешествий принято для повышения конкурентоспособности внутреннего туризма. Программа рассчитана на семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Приобрести билеты со скидкой можно будет как самостоятельно, так и в составе турпакета. Категория поезда значения не имеет, а также нет ограничений по маршрутам. Льготный тариф рассчитывается как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне. Продавать льготные билеты начнут после проведения отбора перевозчиков для получения субсидий. На компенсации направят более 1,3 миллиарда рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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