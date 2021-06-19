Кейт Миддлтон поддержала ЛГБТК-сообщество в рамках своего нового проекта

Вадим Карасев

39-летняя Кейт Миддлтон сегодня снова появилась на публике: 18 июня герцогиня Кембриджская провела несколько встреч в Лондоне, приуроченных к открытию ее нового благотворительного фонда The Royal Foundation Centre for Early Childhood, специализирующегося на вопросах раннего детского развития и сопряженных с ними проблем.

Так, Кейт посетила Лондонскую школу экономики, где приняла участие в круглом столе вместе с представителями образовательной сферы и выступила с коротким докладом, обозначив приоритетные направления работы фонда на ближайшее время. Для мероприятия Кейт выбрала нежно-голубое платье-футляр LK Bennett из коллекции, посвященной скачкам Royal Ascot, которые как раз закрываются сегодня, и классические бежевые лодочки на каблуках.









Образ, как обычно, дополняла медицинская маска (которую Кейт позже сняла) и украшения: массивный браслет Halcyon Days, кольцо с сапфиром, подаренное принцом Уильямом на помолвку, серьги, доставшиеся от принцессы Дианы, и подвеска с инициалами их с Уильямом троих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи.

































В Лондоне в этот день была дождливая погода, так что к месту встречи Кейт направлялась под черным зонтом. Позже, приехав в Кенсингтонский дворец на вторую встречу — с родителями и опекунами, привлеченными к работе фонда, — герцогиня Кембриджская сменила этот аксессуар на другой: из машины она вышла уже с радужным зонтом. Таким образом Кейт отдала дань всем представителям ЛГБТК-сообщества, символом которого является радуга и которое в мире традиционно чествуют в июне, во время так называемого Pride Month — Месяца гордости.





















Анонсируя старт деятельности фонда, Кейт также записала видео, рассказав о целях и планах:

Мы хотим повысить осведомленность в этой области и рассказать о том, почему первые пять лет жизни ребенка так важны для всей его будущей жизни, успехов и перспектив; рассказать, что мы как общество можем сделать, чтобы воспользоваться этой прекрасной возможностью создать более счастливое, более психически здоровое и более заботливое общество.

Today I’m proud to be launching The Royal Foundation Centre for Early Childhood — let’s embrace this golden opportunity to create a happier, more mentally healthy and more nurturing society.https://t.co/KKE6QfX99c pic.twitter.com/CWFogp9NZ3 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2021

В официальном заявлении также говорится следующее:

Чем больше мы узнаем о раннем развитии с научной точки зрения, будь то развитие мозга, социальные навыки, или влияние на наше психическое здоровье в будущем, тем больше мы понимаем, что это социальный эквивалент глобального потепления. Однако эти проблемы не обсуждаются с такой же серьезностью и не сопровождаются принятием стратегических решений, как проблемы изменения климата.

Кейт Миддлтон, как и другие члены королевской семьи, уже давно выбрала своей приоритетной благотворительной деятельностью психическое здоровье детей и взрослых и повышение осведомленности о важности грамотного раннего развития детей. Интересно, что Меган Маркл, с которой у Кейт были напряженные отношения, также проявляет интерес к этой теме: недавно она выпустила книгу для детей, в котором представила свой взгляд на отношения отцов и детей и показала "другую сторону маскулинности".















