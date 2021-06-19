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Король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми посетили торжественную церемонию в Мадриде

Король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми посетили торжественную церемонию в Мадриде

Королевская семья Испании в полном составе сегодня присутствовала на церемонии вручения ордена Гражданских заслуг в королевском дворце в Мадриде. Мероприятие посетили 48-летняя королева Летиция и 53-летний король Филипп VI, а также две их дочери — 15-летняя Леонор и 13-летняя София.


Принцесса Леонор, король Филипп, Королева Летиция и принцесса София

Орден Гражданских заслуг вручили сегодня 24 человекам, внесшим свой вклад в развитие здравоохранения в период пандемии. Награждая выдающихся граждан, король поблагодарил их за то, что те были на передовой в самые острые моменты кризиса в области здравоохранения.


Принцесса Леонор, король Филипп, Королева Летиция и принцесса София

Для официальной церемонии королева Летиция, славящаяся своими элегантными нарядами, с инфантой Софией выбрали платья лососевого оттенка в тон галстука короля. Кстати, можно сказать, что этот оттенок в последнее время является модным фаворитом королевы. Принцесса Леонор же выделилась цветом наряда — у нее было голубое платье под цвет глаз.


Принцесса София

В последние месяцы старшая дочь монархов — частая гостья официальных мероприятий королевской семьи. В марте у Леонор случился первый самостоятельный выход в свет: она посетила празднование 30-летия Института Сервантеса в Мадриде. В апреле вместе с родителями и сестрой она посетила торжественную церемонию спуска на воду атомной подводной лодки S-81 Isaac Peral.

Напомним, что король Филипп вступил на престол после отречения отца, короля Хуана Карлоса I, в 2014 году.


Принцесса Леонор


Королева Летиция с дочерью Софией


Принцесса Леонор
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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