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Кружковое движение НТИ помогает школьникам выстроить траекторию к будущей профессии

Кружковое движение НТИ помогает школьникам выстроить траекторию к будущей профессии

Площадка Кружкового движения Национальной технологической инициативы – это оптимальный инструмент, чтобы познакомить школьника с максимальным количеством направлений, поэкспериментировать и выстроить траекторию движения к профессии будущего. Об этом заявила Анна Янчевская, исполнительный директор АНО «Телекоммуникационные технологии», во время еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда».

Уже сейчас в кружковом движении задействован целый ряд российских технологических компаний, которые заинтересованы в том, чтобы и родители, и дети сделали максимально осознанный выбор своей будущей профессии.

«К кружковому движению не стоит относиться как к факультативу на лето. Неспроста там развивают, помимо робототехники, совершенно новые компетенции, которые часто не знакомы родителям: геномное редактирование, беспилотный транспорт, искусственный интеллект и другие. Все это создает питательную среду для ребенка, где он может в команде единомышленников осваивать профессии будущего», – добавила Анна Янчевская.

Руководитель АНО «Телекоммуникационные технологии» считает, что родителей важно знакомить с современными прикладными предметами, междисциплинарными направлениями для того, чтобы они помогали детям правильно сориентироваться и выбрать профессию.

«Если раньше большинство родителей ориентировались на более классические монопредметы в части подготовки ребенка, то сейчас метапредметы или прикладные междисциплинарные направления, которые развиваются, в том числе в Кружковом движении НТИ, выходят на первый план. Если нам удастся сделать Национальную технологическую олимпиаду на базе Олимпиады Кружкового движения НТИ частью всероссийской олимпиады, то родители будут знать, что ребенок занимается тем, что приведет его в профессию будущего», – отметила Анна Янчевская.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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