Квоты на экспорт древесины хвойных пород отменят с 2022 года

Лидия Мартынова

13:27 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Правительство решило отменить квоты на экспорт древесины хвойных пород с 1 января 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Забайкалье, передаёт ТАСС.

«В сфере таможенно-тарифного регулирования правительством уже принято решение об отмене экспортных квот на древесину хвойных пород с 1 января 2022 года. Как показала практика, квота не была эффективной мерой», — отметила Абрамченко.

По её словам, компании, работавшие вне квоты, смогли нарастить больше мощностей по глубокой переработке леса.

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«На лесоматериалы из ценных лиственных и хвойных пород с влажностью больше 22% с 1 июля 2021 года вводятся экспортные пошлины в размере 10%», — заявила вице-премьер.

При этом количество пропускных пунктов, которые ориентированы на экспорт лесоматериалов, ограничат.

Предполагалось, что квоты будут стимулировать бизнес к созданию производств по глубокой переработке древесины в России и увеличению рабочих мест в отрасли. Их предоставили только тем предприятиям, чья доля экспорта продукции лесопереработки составляет не менее 20 процентов общей стоимости экспорта необработанных лесоматериалов и продукции лесопереработки. При этом этот показатель поэтапно увеличивался до 35 процентов.

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В прошлом году Президент России Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. По мнению президента, необходимы более эффективные подходы к борьбе с незаконными рубками леса в России. Учёт древесины и сделки с ней должны производиться в единой системе.

Также 21 мая вступил в силу закон, наделяющий кабмин правом определять категории товаров, в отношении которых не будут применять неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование, предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС. Поправки в первую очередь направлены на пресечение схем легализации незаконно заготовленной древесины и лесоматериалов и противодействие их вывоза с территории России недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.

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