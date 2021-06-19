Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Вадим Карасев

Ничто не может быть важнее любви. Именно поэтому необходимо следить за нашими любовными гороскопами, чтобы всегда знать, как преуспеть в этой непростой сфере жизни.

Худший враг любви — страх. Это чувство не дает одиноким людям искать вторую половинку, делать правильные и важные шаги в сторону счастья. Именно поэтому для борьбы с ним старайтесь пользоваться специальными практиками, чтобы легче знакомиться с окружающими и быть менее скованными.

Овен

Овны знают толк в любви, ведь у них особая харизма. На этой неделе звезды и планеты на их стороне, но настроение могут подпортить финансовые и рабочие проблемы. Чтобы любовная сфера процветала, нужны физические и эмоциональные силы. Три ежедневных упражнения помогут обрести энергию для романтики и встреч.

Телец

Тельцов может посетить такое неприятное чувство, как ревность. Чтобы оно не мешало сейчас и потом, можно воспользоваться белым приворотом от измен. Так Тельцы точно будут уверены в том, что вторая половинка не пойдет «налево». Одиноким представителям этого Знака удастся существенно продвинуться в поисках.

Близнецы

Это прекрасное время для свиданий и романтики. Чтобы больше нравиться противоположному полу, астрологи советуют делать ежедневную энергетическую чистку при помощи трех простых способов. Это также поможет набраться сил для любовных приключений, флирта, знакомств.

Рак

Ракам лучше перенести знакомства в социальные сети. В уже существующих отношениях очень опасными будут сомнения и страхи. Если захочется что-то поменять, нужно это делать сейчас, без промедления. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как изменить жизнь вокруг себя.

Лев

Лучше всего совместимы Львы в конце июня будут с так называемыми мутабельными Знаками Зодиака. Именно эти люди будут дарить им любовь, теплоту и заботу, а также смогут понять Львов, излечить их душу и успокоить нервы. С ними жизнь заиграет новыми красками.

Дева

Девам можно смело рваться в бой. Астрологи отмечают, что период благоприятен для знакомств, флирта и романтики. Главное — заняться своей внешностью, преобразив ее. Также нужно избавиться от ментальной грязи при помощи семи полезных советов. Сомнения сейчас точно лишние.

Весы

Весам, которые находятся в поисках второй половинки, астрологи рекомендуют воспользоваться помощью «тяжелой артиллерии» — пятью эффективными ритуалами на привлечение любви. Всем, кто в отношениях, стоит сменить обстановку, отправиться в совместное путешествие.

Скорпион

Скорпионам как воздух нужна будет любовная удача. Звезды и планеты не в лучшем положении для романтики и могут привнести диссонанс в отношения. Именно поэтому астрологи советуют Скорпионам пользоваться любовными талисманами. Также сейчас лучше никому не рассказывать об отношениях со второй половинкой..

Стрелец

Стрельцам нужно научиться слышать самих себя. Их интуиция будет творить чудеса. Она поможет им находить решения в сложных ситуациях и понимать заранее, какой подход нужен к тому или иному человеку. Всех, кто находится в поисках, ждет в таком случае удача.

Козерог

Козерогам стоит беспокоиться не о работе или любви, а о самочувствии. На этой неделе лучше читать заговоры на крепкое здоровье. С их помощью можно будет меньше уставать и постоянно чувствовать прилив бодрости. Козерогам понадобится терпение и дополнительная энергия в отношениях.

Водолей

Вредные привычки, которые мы считаем полезными, разрушают нашу энергетику. Для Водолеев настало время избавиться от них. Это даст им больше сил и удачи во всех сферах жизни, особенно в амурных делах. Также это поможет преодолеть кризисные ситуации в существующих отношениях.

Рыбы

Рыбам стоит здраво оценивать свои возможности в любви, не торопя события. Мысль материальна, поэтому их мечты сбудутся, но не так быстро, как им хочется. Любовь часто предполагает наличие терпения. Если все сделать правильно, эта неделя станет отправной точкой в новое светлое будущее.