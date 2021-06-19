Май Арбрикосов требует изгнать Бузову с телевидения

Алексей Вольцев

Бывшие коллеги Ольги Бузовой считают, что ее нужно выгнать с телевидения!

Сегодня Ольга Бузова является центральной персоной не только на телевидении, но и в Интернет-СМИ. И пока одни восхищаются ее трудоголизмом и любовью к своему делу, другие считают, что таких, как Бузова, не должно быть на телеэкранах. Например, экс-участник «Дом-2» Роман Тертишный (Май Арбрикосов) возмущен, что теледиву, не знающую ничего о футболе, зовут на «Матч-ТВ». Он требует изгнать звезду с экранов. Ведь телевидение, по его мнению, не для тех, кто путает российский флаг и скачет в трусах по сцене, напевая под фанеру. У себя в Instagram он создал петицию, которую просит подписать тех, кому тоже «надоела Ольга».

«Почему мы вынуждены терпеть Бузову?! Мы в праве выбирать то, что хотим. На экране должны быть лучшие из лучших, а не худшие из худших», – негодует Абрикосов.

К слову, его возмущения уже прокомментировал другой участник «Дом-2» Рустам Солнцев. Он считает, что запрет Бузовой на телевидении – «детский лепет». Однако Солнцев уверен, что Бузова алкоголичка и ей нужна серьезная помощь специалистов.

Сообщение Май Арбрикосов требует изгнать Бузову с телевидения появились сначала на POPCAKE.