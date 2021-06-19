Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о выделении средств на строительство корпуса лицея в Ульяновске

Анастасия Иванова



Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации проработать совместно с Правительством Ульяновской области вопрос о выделении ассигнований федерального бюджета на строительство в 2023–2024 годах второго корпуса Губернаторского лицея № 100 в микрорайоне Юго-Западный Ульяновска.

Рабочая поездка Михаила Мишустина в Ульяновскую область состоялась 3 июня 2021 года. Перечень поручений по ее итогам опубликован на сайте российского кабмина.

Средства на строительство корпуса должны быть выделены в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

О результатах следует доложить до 2 декабря 2021 года с представлением промежуточного доклада до 2 июля 2021 года.