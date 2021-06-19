Настя Каменских о скандальном прошлом: «Интим за деньги»

Влада Некрасова

В последнее время все чаще стали доказывать, что стереотип «к славе через постель» далеко не миф. Артисты один за другим вскрывают жуткие подробности сексуальных домогательств. На этот раз Настя Каменских рассказала, как ей делали далеко непристойные предложения.

Анастасия Каменских уже в 18 лет стала популярной артисткой, которая записывала треки и снималась в клипах. Не удивительно, что у Каменских было много поклонников. Некоторые из них – весьма состоятельные и влиятельные мужчины. Несмотря на сказки и обещания, Анастасия никогда не вступала в отношения ради денег и славы.

«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — рассказала Каменских.

Отметим, что сейчас Анастасия выступает сольно, а добиться успеха ей помогает муж Потап. У влюбленных появилась страсть, когда Потап еще был в отношениях. Поначалу пара скрывала свою связь, однако после свадьбы начали делиться подробностями жизни.

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