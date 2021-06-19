Несчастье миновало! Сотрудник спас BTS от пожара

Анастасия Иванова

На днях южнокорейская к-поп группа BTS порадовала поклонников Сеула своим концертом. Парни выступили 13 и 14 июня на концерте «Sowoozoo». Мероприятие было масштабное и зрелищное. Вся сцена была украшена воздушными шарами, которые напоминали планеты и космос. Освещение на сцене было в фиолетовых оттенках. Однако мероприятие могло иметь трагический исход.

Помимо красивых декораций возле сцены была установлена пиротехника. Как оказалось, она была неисправной. Во время выступления BTS загорелся провод. Сотрудник, который отвечал за организацию концерта, принял решение самостоятельно тушить пламя. Мужчина побежал к очагу возгорания, не дожидаясь подмоги. Он смог собственными руками потушить огонь. А ведь никто не знает, что могло произойти. Пламя могло перекинуться на сцену и привести к несчастному случаю.

Поклонники BTS тут же обвинили организаторов в несоблюдении правил пожарной безопасности. АРМИ благодарят смельчака, который бросился на помощь.

«Ты спас жизнь нашим айдолам», «Спасибо сотруднику за вовремя оказанную помощь», «Страшно представить, чем мог бы закончится концерт», – комментируют ситуацию слушатели.

В Сети уже появилось видео произошедшего.

STAFF PUTTIN OUT FIRES, MY GOD???? GIVE THEM ALL A RAISE IMMEDIATELY!! pic.twitter.com/8EvTzmdlPc — nemo⁷★ (@97linersluvr) June 14, 2021

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