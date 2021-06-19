Обошла Асмус! Агата Муцениеце показала грубый секс на камеру

Лидия Мартынова

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не стесняется смелых сцен. И, кажется, актриса обошла даже Кристину Асмус, которая снялась в эротической сцене фильма «Текст».

Агата Муцениеце стала раскованной дамой, которая не стесняется оголить свои прелести. Ее киноработы дошли до «обнаженки». Если в браке с Прилучным Агата себе позволяла сняться голой лишь со спины, то сейчас Агата позволяет себе по-настоящему горячие съемки. Девушка снялась в сериале «Тобол», где забыла про все стеснение и полностью погрузилась в процесс. Там была и обнаженка и любовные ласки и грубый секс. Многие отмечают, что Муцениеце превзошла даже Кристина Асмус. Надо сказать, что отыграла свою роль Агата блестяще!

Отметим, что совсем скоро выйдет новая экранизация, где Агата Муцениеце разденется. Это будет третья работа, в которой Агата оголяет свое тело. Актрисе действительно нечего скрывать. Девушка имеет великолепную фигуру, несмотря на то что у нее есть дети. Актриса следить за здоровьем и телом, регулярно посещая спортивный зал.

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