Ольга Бузова беременна? «На каком месяце?»

Анастасия Иванова

Не успел утихнуть «коньячный скандал», как Ольга Бузова вновь в заголовках всех СМИ. На этот раз в Сети обсуждают ее возможную беременность.

У себя в Instagram Ольша Бузова активно делится снимка с отдыха в Испании. На одном из последних теледива предстала в платье-комбинации с большим разрезом до бедер. Певица игриво опустила глаза вниз. Многие подписчики обратили внимание, что девушка заметно пополнела. Некоторые предположили, что виной ее лишнего веса стала именно вредная привычка «пить коньяк по утрам». Однако более рациональные подписчики решили, что теледива беременна. Ведь у нее округлился не только живот, но и личико.

«Наконец-то!», «Она беременна?», «На каком месяце?», «Неудачное фото, если честно. Живот и ноги выглядят ужасно!» – пишут подписчики.

Напомним, ранее Ольга уже провоцировала слухи о своей беременности. У себя в Instagram теледива публиковала кадры из кабинета гинеколога, сопровождая их смайликами новорожденного, а также эмодзи в виде рук, сложенных в молитве. Таким образом телеведущая намекнула то ли на беременность, то ли на ее планирование.

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