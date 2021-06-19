Открылся предвыборный съезд партии «Единая Россия»

Влада Некрасова

14:26 Автор: Анна Шушкина

XX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» начал свою работу в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве. Из 758 делегатов Съезда по данным регистрации присутствуют 672 делегата, кворум имеется, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

На съезде выступит президент РФ Владимир Путин. В своём докладе он обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы. На съезде делегаты утвердят проект предвыборной программы «Единой России», федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборы в Госдуму VIII созыва в сентябре, ранее сообщали в пресс-службе партии.

Владимир Путин выступит на съезде «Единой России» 19 июня

В основу программы-2021 ляжет послание президента РФ Федеральному собранию. На выборах в 2016 году список «Единой России» был разбит на 36 региональных групп. Его возглавлял председатель партии Дмитрий Медведев — в общефедеральную часть списка была включена только его фамилия. В этом году число групп будет увеличено до 58-60 таким образом, чтобы каждая группа максимально совпадала с административными границами регионов, сообщил ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Напомним, что 17 июня президент подписал указ о выборах в Госдуму и, таким образом, стартовала избирательная кампания. Политические партии, участвующие в выборах с 18 июня по 12 июля должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

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