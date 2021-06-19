Перевозбудившийся американец протаранил бар, когда девушка делала ему минет

Вадим Карасев

Водитель пикапа Алекс Морено попал в ДТП в Калифорнии. Нетрезвый мужчина протаранил бар, когда девушка делала ему минет, сообщает Metro.

Инцидент произошел на парковке одного из спортбаров в Сан-Хосе. Алекс Морено случайно сдал назад, когда женщина ублажала его орально.

В результате пикап протаранил столик возле бара, сбив трех человек. В результате скончалась находившаяся возле заведения 35-летняя женщина, а двое посетителей спортбара попали в больницу.

Как отмечается, делавшая Алексу Морену минет женщина не пострадала. Теперь водителя обвиняют в убийстве и нетрезвом вождении. В настоящее время он находится в главной тюрьме округа Санта-Клара.



Как писал NEWSTES, ранее полуголая женщина на бензоколонке задержала грабителя с помощью минета.