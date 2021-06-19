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Певица Максим в коме: «Ничего не помогает»

Несколько дней назад певицу Максим срочно госпитализировали в одну из столичных клиник Москвы с тяжелой пневмонией. У девушки 40% поражения легких. Несмотря на работу врачей, состояние певицы с каждым днем становится все хуже. Сейчас стало известно, что ее подключили к аппарату ИВЛ.

Известно, что вчера вечером здоровье Максим сильно ухудшилось. Девушка тяжело дышала, падала в обморок и лежала без сил, несмотря на интенсивную терапию. Организм Максим тяжело справлялся с нагрузкой, а неинвазивная вентиляция не помогала. Врачи приняли решение ввести певицу в искусственную кому.   

«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Было принято решение ввести Марину в медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», – заявил один из сотрудников больницы.

Пиар-директор не стала отрицать случившееся. Яна Богушевская подтвердила, что Максим действительно находится на ИВЛ, но паниковать не стоит, так как «ситуация под контролем».

«Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — заявила пиар-директор.

Отметим, что ситуацию усугубляет ослабленный организм Максим. Напомним, некоторое время назад певица попала в страшную аварию и до сих пор не восстановилась.

Сообщение Певица Максим в коме: «Ничего не помогает» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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