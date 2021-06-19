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Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу МакSим ввели в искусственную кому

38-летняя певица Макsим находится в искусственной коме, ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом РИА "Новости" рассказал ее представитель:

Насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому.

Собеседница агентства уточнила, чтобы обнадежить поклонников певицы:

Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания. Поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение.

Диагноз певицы звучит как "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией". Напомним, что три дня назад певицу госпитализировали с 40-процентным поражением легких. Диагноз на COVID-19 при этом был у артистки отрицательным.

Певица рассказывала в своем инстаграме, что 11 июня стала чувствовать симптомы простуды, выглядела уставшей. Тесты на COVID два раза показывали отрицательный результат. Через несколько дней состояние Марины (настоящее имя артистки) стало ухудшаться.


Певица МакSим в больнице

Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами! — написала артистка в инстаграме три дня назад.

Сегодня должен был состояться ее концерт. Накануне она открыла свою детскую школу искусств и отпраздновала день рождения.


Певица МакSим
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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