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Пиар-директор о состоянии Максим: «Она хочет жить и будет бороться»

Казалось бы, только недавно певица Максим восстановилась после аварии и вернулась к концертной деятельности, выпустив несколько треков. Однако у певицы вновь серьезные проблемы со здоровьем.

Несколько дней назад Максим срочно госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Несмотря на интенсивную терапию и круглосуточное наблюдение врачей, состояние певицы с каждым днем становится все хуже. Медики оценивают его как крайне тяжелое.  Сегодня врачи приняли решение подключить ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Известно, что у Максим возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. На постоянной связи с больницей и докторами находятся близкие и друзья артистки. Они опасаются за жизнь Максим. А несколько минут назад пиар-директор лишь подтвердила страшное состояние артистки. Однако Яна Богушевская призвала поклонников не паниковать. Девушка сообщила, что Максим находится в руках очень хороших врачей.

«МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем», — прокомментировала «СтарХиту» Яна Богушевская.

Кроме того, девушка отметила, что накануне говорила с певицей по телефону. Максим была настроена по-боевому и не собирается умирать.

«Марина сказала, что все с ней точно будет хорошо!» – заключила директор.

[media=https://www.instagram.com/p/CQJZnAVpJ7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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