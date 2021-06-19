Полезные свойства ели и сферы ее применения

Вадим Карасев

Ель — растение, которое обладает большим количеством полезных и целебных свойств. Она используется в ритуалах и обрядах, а также может выполнять роль магнита для добрых мыслей и позитива.

Ранее мы рассказывали о том, как использовать магическую силу деревьев себе на пользу. Настало время ознакомиться со свойствами ели, которую многие знахари и маги называют истинным даром природы.

Основные целебные свойства ели

Полезными свойствами обладают не только еловые иголки. Это также относится и к смоле этого дерева, и к незрелым шишкам.

В еловых иглах содержится большое количество витамина С. Его настолько много, что ими можно заменить употребление цитрусовых. В древности еловые иголки употребляли в пищу и заваривали с чаем, чтобы побороть цингу или не допустить дефицита витаминов в организме. Большое содержание витамина С указывает на то, что еловые иголки можно использовать как противовирусное средство и средство для борьбы с симптомам простуды.

В еловых иголках есть также другие полезные для организма микроэлементы: хром, железо, марганец. Все это необходимо для нормальной работы организма, поэтому в них много пользы. Еловые иголки имеют также потогонный и мочегонный эффект.

Измельченной сухой смолой ели можно мазать раны, порезы, царапины. В некоторых случаях это помогает не только ускорить заживление, но и снизить боль.

Добавление еловых иголок, шишек и коры в чай помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из молодых шишек ели делают отвары для борьбы с астмой и кашлем.

Для борьбы с болями в костях и мышцах принимают теплые ванны с добавлением эфирного масла ели или с настоем коры, шишек, иголок (все это должно быть измельченным). Даже древесные еловые опилки обладают мощным положительным воздействием на кости и мышцы.

Еловые и в целом хвойные ванны помогают успокоиться, снизить нервное напряжение, убрать головную боль. Такие ванны будут крайне полезными для любого человека, так как они способствуют быстрому засыпанию.

Использование ели в магии

Ель приносит человеку много пользы и в целом считается добрым растением. Она широко используется в магии и в ритуалах. В древности ее применяли для погребальных ритуалов. Умерших оставляли под покровом еловых ветвей, дабы уберечь их от злых духов.

В современной магии ель используется для похожей защиты, но уже дома. Положите еловые ветки на балконе и перед входной дверью в дом со стороны улицы, чтобы не дать злу проникнуть в жилище. Можно проводить ритуалы с окуриванием жилища. Для этого нужно использовать измельченные иголки или кору дерева.

Согласно древним поверьям, ель сильнее всего помогает людям, рожденным в середине лета или середине зимы. Она является для них счастливым талисманом.

Цельные кусочки еловой древесины полезно класть рядом с кроватью, чтобы лучше спать. Это можно проделывать и с детской кроваткой — малыш будет лучше и крепче спать, меньше беспокоиться и реже беспокоить вас по ночам.

Если повесить еловую ветвь на двери с внешней стороны и обложить елью дом по периметру, это убережет вас от воров и от стихийных бедствий. Еловые шишки и ветки с корой, лежащие в доме, прогоняют печали и помогают забывать о негативном опыте из прошлого.

Если ель растет возле вашего дома, это также подарит вам защиту от любой беды. Если вы чувствуете, что ваша душа наполнилась негативными эмоциями, очиститься от них можно, просто прогулявшись по еловому лесу. Эти деревья впитают вашу грусть и дадут вам сил забыть прошлое.