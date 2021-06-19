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"Пошел за хлебом, и меня смыло": актер Жигунов попал в эпицентр наводнения в Крыму

"Пошел за хлебом, и меня смыло": актер Жигунов попал в эпицентр наводнения в Крыму

58-летний Сергей Жигунов отправился накануне в романтичную поездку со своей новой супругой Викторией. Однако в Крыму известный актер оказался в эпицентре сильного наводнения, сообщает "Рен ТВ".

Сергей Жигунов стал свидетелем разгула стихии в поселке Гурзуф под Ялтой. На своей странице в инстаграме актер выложил кадры с последствиями наводнения.

"Пошел за хлебом, и меня смыло", — жалуется звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Как отмечается, именно на данный район пришлось наибольшее количество осадков. Так, всего за несколько часов тут выпала месячная норма.

Супруга Жигунова призвала туристов отказаться в ближайшее время от любых посещений затопленных зон. При этом она успокоила подписчиков, переживающих за пару.

С нами все хорошо. Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал.

Как писал NEWSTES, ранее звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долга в 28 миллионов.

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По материалам: uposters.ru

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