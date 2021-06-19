Приложения для смартфона: как не стать жертвой мошенников и вернуть деньги за бесполезные программы

Вадим Карасев

Google Play и App Store предлагают огромное количество разнообразных приложений для смартфонов — от простых счетчиков шагов до фоторедакторов с массой полезных и сложных функций. Также среди пользователей очень популярны различные игры, платные и бесплатные. Однако не все так радужно — среди этих программ встречаются и мошеннические, главная цель которых — получить доступ к данным человека и похитить его деньги. Распознать их оказывается не так уж и просто, злоумышленники хорошо маскируют свои фальшивые приложения. Ruposters рассказывает, как понять, что софт, скачанный на телефон, вредоносный, как от него правильно избавиться и как вернуть свои деньги, если вы уже заплатили за него.

На что обратить внимание, прежде чем скачать программу на смартфон?

Название приложения и его описание. Если вы загружаете очень популярную программу, внимательно читайте ее название. Буквы, переставленные местами, “кривое” описание, изобилие восклицательных знаков и слово “unofficial” должны насторожить. Так же как и указание на “полную бесплатность” программы — зачастую мошенники играют на желании людей сэкономить и привлекают их через заманчивые предложения ничего не платить.Оценки софта в магазине и отзывы. Перед загрузкой ПО не поленитесь и посмотрите на отзывы о нем. Одни только положительные комментарии — тревожный знак, равно как и обилие “звездочек” без текста вовсе. Лучше всего выбрать программу с равным количеством посредственных и хороших оценок, которые пользователи обосновали.Количество скачиваний. Чем меньше эти цифры, тем больше вам стоит задуматься, нужно ли устанавливать это приложение к себе на смартфон. Маловероятно, что популярная и полезная разработка будет иметь скромное количество загрузок.Магазин приложений. Отдавайте предпочтение официальным площадкам — App Store или Google Play. Альтернативные магазины могут недостаточно тщательно фильтровать контент, а это только на руку аферистам.

Как распознать мошенническое приложение в App Store?

В App Store каждая программа тщательно проверяется, поэтому уровень безопасности инсталляторов из официального магазина Apple можно считать высоким. Но иногда сомнительные “товары” все же туда попадают.

Не стоит скачивать ПО, предлагающее функции, которых в iOS нет и быть не может, например “рентгеновское зрение”, детектор лжи или отпугиватель комаров — все это может быть небезопасно для вашего гаджета. Также стоит аккуратно относиться к контенту, предназначенному для детей, — злоумышленники частенько рассчитывают на то, что ребенок не такой внимательный, как взрослый, и легко может не заметить подвоха при скачивании игр.

Не так давно компания Avast, специализирующаяся на кибербезопасности, рассказала о новой уловке аферистов — мошеннических приложениях со скрытой подпиской или необоснованно высокой ценой на нее. Такие программы получили название Fleeceware. При загрузке подобного ПО предлагается использовать его какое-то время бесплатно — обычно три дня. После этого со счета пользователя автоматически списывается несоразмерно высокая плата за подписку. Такая схема обмана как раз нацелена на детей и подростков, создатели таких программ успевают получить солидные деньги, прежде чем родители заметят периодические списания с карты.

А что насчет Google Play? Как не попасться там на удочку аферистов?

Компания Google тоже не сидит сложа руки и принимает меры по выявлению и удалению опасных для пользователей приложений. Но только на один автоматический алгоритм, который использует корпорация, полагаться не стоит. Бывает так, что фейковые программы выдают себя за обычные и при этом могут даже выполнять какие-то минимальные функции. Если скачанная игра или софт вам кажутся подозрительными, для начала перейдите в меню настроек вашего устройства и откройте пункт управления приложениями. Найдите в списке эту программу и проверьте, сколько места и оперативной памяти она использует, а также какие разрешения имеет. Обратите внимание на использование данных в фоновом режиме — полностью автономному приложению это не нужно.

Еще один момент, на который нужно обратить внимание, — встроенные покупки. Обычно в хорошем ПО пользователю объясняют, за что нужно платить и какие плюсы от этого будут. В мошенническом софте все описывается максимально туманно, а то и вовсе нигде не указано, за что разработчики просят деньги и какие функции после оплаты откроются. Опять же скрытые платежи за подписку тоже представляют опасность.

Некоторые приложения могут потребовать от вас получить доступ к галерее, снимкам, контактам, местоположению и так далее. Будьте с этим осторожны — не соглашайтесь на автомате со всеми запросами от программ и всегда читайте, что они от вас хотят получить. Давать доступ к телефонной книге, звонкам и СМС популярной онлайн-игре или фонарику — крайне неосмотрительно.

Что делать, если уже скачал подозрительный софт на свой телефон?

Если мошенническое приложение уже установлено на вашем смартфоне, не теряйте времени и деинсталлируйте его. Проверьте, не “обосновалось” ли оно в ваших подписках — это может грозить вам ежемесячным списанием крупных сумм со счета. Дополнительно устройте полную проверку гаджета, так как некоторые приложения скачивают дополнительные вредоносные файлы, дающие доступ к вашему устройству хакерам. И не пренебрегайте антивирусными сканерами для смартфонов, которые будут блокировать опасные скачивания заранее.

Как вернуть деньги за ненужное/мошенническое приложение?

В App Store это сделать довольно просто: перейдите на веб-сайт reportaproblem.apple.com, потом войдите в систему, используя свой идентификатор Apple ID и пароль. Нажмите кнопку “Сообщить” или “Сообщить о проблеме” около наименования товара, за который требуется запросить возмещение. Далее просто следуйте инструкциям на странице, выберите причину возврата средств и отправьте запрос.

В Google Play можно вернуть деньги, если с момента оплаты приложения или покупки в нем прошло менее 48 часов. Впрочем, и после истечения этого срока вы имеете право запросить возврат, но для этого придется напрямую связаться с разработчиком.

Чтобы получить свои деньги за покупку обратно, откройте страницу https://play.google.com/store/... в браузере на компьютере. Перейдите на вкладку “История заказов” и найдите там товар, за который хотите вернуть средства. Нажмите “Запросить возврат средств” или “Сообщить о проблеме”, заполните форму и укажите, что вам нужно получить назад потраченное. После отправки сообщения вам придет электронное письмо с ответом. Обычно оно приходит в течение 15 минут, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех рабочих дней.

Как защититься от вредоносных программ?

Внимательно следите за тем, что вы устанавливаете на свой гаджет, а также что загружают ваши дети. Можно даже запретить скачивание приложений из магазинов или отвязать от аккаунта карту. Старайтесь приобретать программы лишь от проверенных разработчиков, которые уже несколько лет находятся на торговой площадке. Ну и, конечно же, читайте отзывы и обращайте внимание на рейтинг — большое количество загрузок и хорошие отзывы являются лучшими показателями качественного ПО.