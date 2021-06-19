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Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах

Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах

Президент России Владимир Путин отметил, что все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, поэтому он рассчитывает, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах. Об этом он сказал в ходе выступления на XX съезде партии.

"Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат. Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что избирательная кампания — это "всегда испытание", в том числе для политической системы, которая проходит проверку на прочность и эффективность.

"У "Единой России" и здесь особая роль: партия-лидер обязана быть примером создания атмосферы открытого, конкурентного политического состязания. Наша общая задача — сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты отражали истинную волю народа", — заключил глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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