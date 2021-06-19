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Родные переживают за жизнь певицы Максим: «Ждут известий от врачей, как с поля боя»

Поражение легких певицы Максим лишь растет. Девушка испытывает проблемы с дыханием, поэтому врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Известно, что после госпитализации певице Максим с каждым днем становилось все хуже. Девушка не могла встать с кровати, испытывала слабость и падала в обморок. Несмотря на интенсивную терапию и круглосуточное наблюдение врачей, Максим не шла на поправку. Медики попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Тогда врачи ввели певицу в медикаментозный сон, чтобы предотвратить кислородное голодание и снизить нагрузку на внутренние органы. Родные сильно переживают за состояние Максим. Каждый раз они ждут известий от врачей, как с поля боя. На постоянной связи с медиками находится мать Марины и ее пиар-директор. Однако последняя не видит повода для беспокойств. Девушка сообщила, что Максим находится в руках очень хороших врачей.

«Да, на данный момент Марину ввели в медикаментозный сон. ИВЛ – это не приговор, это метод лечения. Врачи тоже настроены хорошо, она молодая и крепкая, осложнений быть не должно», – сообщила пиар-директор певицы. 

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По материалам: popcake.tv

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