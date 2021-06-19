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Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с Валентиной Терешковой

Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с Валентиной Терешковой

В годовщину первого полёта в космос женщины Российское общество «Знание» организовало для активистов Российского движения школьников (РДШ) встречу с депутатом Госдумы, первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, сообщает Минпросвещения России.

Ребята попросили Валентину Терешкову поделиться впечатлениями от полёта и задали вопросы о её детстве и семье, о режиме подготовки к полёту и многом другом. В мероприятии также приняли участие конкурсанты «Большой перемены». В онлайн-формате к встрече подключились более 300 школьников из 11 регионов страны.

«Один из принципов Российского общества «Знание» – передавать знания из первых уст. Поэтому мы регулярно проводим встречи для школьников и студентов с выдающимися людьми в формате открытого диалога. Мы хотим, чтобы каждый российский школьник, увлекающийся историей космоса, культуры, искусства, науки, технологий, имел возможность такого живого общения с легендами. Надеемся, что эта беседа с Валентиной Терешковой, её история, её подвиг вдохновят ребят на получение новых знаний», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Активисты Российского движения школьников в этом году, объявленном по инициативе Президента России Владимира Путина Годом науки и технологий, проделали большую работу по развитию направления «РДШ-Наука». Весной прошёл Всероссийский фестиваль «Открытый космос», по итогам которого была анонсирована премия Российского движения школьников за научные достижения имени Алексея Леонова.

Встреча с Валентиной Терешковой прошла при поддержке Минпросвещения России, организатор мероприятия – Российское общество «Знание» в партнёрстве с Российским движением школьников, конкурсом «Большая перемена» и другими представителями детско-юношеских организаций и объединений.

Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников. На сегодняшний день движение охватывает более 9 тысяч школ, в его мероприятиях приняли участие свыше 450 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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