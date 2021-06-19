Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в Голливуде

Вадим Карасев

В Голливуде состоялась долгожданная премьера боевика "Форсаж 9" (F9). Главными звездами вчерашнего вечера стали 45-летняя Шарлиз Терон и 53-летний Вин Дизель, стоявший у истоков культового фильма. Актер и музыкант Тайриз Гибсон, примкнувший к саге впоследствии, с удовольствием составлял компанию Шарлиз, позируя фотографам.





Шарлиз Терон

Долгожданный фильм Вина Дизеля отмечает два десятилетия с тех пор, как первый фильм "Форсаж" был показан в кинотеатрах. Выход девятой части культовой саги то и дело переносился из-за пандемии, и наконец премьера состоялась.





Шарлиз Терон





Вин Дизель

Для Шарлиз Терон этот сезон стал плодотворным временем. В мае появились первые кадры со съемок новой картины Netflix под названием "Школа добра и зла" с ней в главной роли.





Шарлиз Терон

На премьере F9 Шарлиз появилась перед публикой в стиле подружки гангстера. На ней были черная кожаная мини-юбка, объемная яркая шуба и массивные золотые украшения. Туфли в сеточку на высоких каблуках завершали образ. Еще одна звезда "Форсажа" Джордана Брюстер выбрала для мероприятия эффектное женственное платье Versace с флористическими мотивами. Японская актриса Анна Саваи появилась на вечере в сложно скроенном наряде красных оттенков.

Премьера "Форсаж 9" в российских кинотеатрах планируется 25 июня 2021 года.





Джордана Брюстер





Анна Саваи





Мария Менунос





Тайриз Гибсон и Вин Дизель