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Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в Голливуде

Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в Голливуде

В Голливуде состоялась долгожданная премьера боевика "Форсаж 9" (F9). Главными звездами вчерашнего вечера стали 45-летняя Шарлиз Терон и 53-летний Вин Дизель, стоявший у истоков культового фильма. Актер и музыкант Тайриз Гибсон, примкнувший к саге впоследствии, с удовольствием составлял компанию Шарлиз, позируя фотографам.


Шарлиз Терон

Долгожданный фильм Вина Дизеля отмечает два десятилетия с тех пор, как первый фильм "Форсаж" был показан в кинотеатрах. Выход девятой части культовой саги то и дело переносился из-за пандемии, и наконец премьера состоялась.


Шарлиз Терон


Вин Дизель

Для Шарлиз Терон этот сезон стал плодотворным временем. В мае появились первые кадры со съемок новой картины Netflix под названием "Школа добра и зла" с ней в главной роли.


Шарлиз Терон

На премьере F9 Шарлиз появилась перед публикой в стиле подружки гангстера. На ней были черная кожаная мини-юбка, объемная яркая шуба и массивные золотые украшения. Туфли в сеточку на высоких каблуках завершали образ. Еще одна звезда "Форсажа" Джордана Брюстер выбрала для мероприятия эффектное женственное платье Versace с флористическими мотивами. Японская актриса Анна Саваи появилась на вечере в сложно скроенном наряде красных оттенков.

Премьера "Форсаж 9" в российских кинотеатрах планируется 25 июня 2021 года.


Джордана Брюстер


Анна Саваи


Мария Менунос


Тайриз Гибсон и Вин Дизель
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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