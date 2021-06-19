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Школьники воссоздали «Орлёнок» в виртуальной реальности

Школьники воссоздали «Орлёнок» в виртуальной реальности

Школьники из десяти регионов России собрались во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках программы «Инженерное соревнование «Программируем играя». Три недели ребята работали с профессиональным VR-оборудованием и разрабатывали компьютерные игры, информирует Минпросвещения России.

Участниками инженерного соревнования «Программируем играя» стали 48 ребят в возрасте 11–16 лет, имеющие достижения в области программирования, гейм-дизайна и проектной деятельности. Школьники посещали мастер-классы и практические сессии, на которых с помощью компьютерных игр познавали мир IT и пробовали себя в роли разработчиков.

Одним из ключевых событий смены стал Чемпионат по игровому программированию. В нём приняли участие новички, которых обучали алгоритмизации более опытные в сфере IT ребята. По условиям задачи в космос отправили специальных роботов, которые должны познакомить инопланетные цивилизации с историей и культурными особенностями «Орлёнка». Школьникам необходимо было написать программу и создать особую платформу для помощи роботам в их миссии. Единственным способом управления персонажами в игре было написание алгоритмов их поведения на базовом языке программирования. Также в рамках программы ребята создали VR-викторину по достопримечательностям и интересным местам лагеря.

Инженерное соревнование «Программируем играя» продлится до 19 июня 2021 года. По итогам работы в течение смены каждый школьник получит сертификат, а победители и активные участники будут награждены грамотами и дипломами.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

# Общество
По материалам: edu.ru

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