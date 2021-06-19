Шойгу-Лавров-Шмелева-Проценко-Кузнецова

Влада Некрасова

Владимир Путин предложил кандидатов в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

18:05 Автор: Валерий Филоненко

Кроме того, выступая на XX съезде партии 19 июня, президент России заявил о необходимости освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки нового жилья, а для поддержки занятости молодежи в стране в ближайшее время запустить постоянную программу.

В то же время глава государства предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели.

Важное консолидирующее значение

XX Съезд «Единой России» — значимое событие в политической жизни страны, потому что партия является самой многочисленной и имеет самое широкое представительство в парламенте. Решения, которые будут приняты на съезде, найдут отражение в жизни людей. Кроме того, как партии большинства «Единой России» принадлежит ключевая роль в консолидации общества вокруг общенациональной повестки, отметил Владимир Путин, открывая съезд.

По его словам, в каждом регионе, городе, поселке партии необходимо опираться на своих единомышленников, на людей, которые «стремятся созидать, приносить пользу».

«Это очень мощный ресурс, и важно, что он служит реальным делам, интересам граждан нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне значимо для современного общества и страны, для решения тех масштабных задач, которые стоят сегодня перед нами», — сказал президент.

Эти задачи связаны, прежде всего, со сбережением народа, с повышением благополучия и качества жизни людей во всех регионах, отметил он.

Стратегические цели и планы развития страны были обозначены в указах президента, в его Послании Федеральному Собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества, сказал глава государства. Такая консолидация вокруг общенациональной повестки — важнейшее достояние. Безусловно, «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль, подчеркнул Путин.





Глава государства рассчитывает, что «Единая Россия» подтвердит лидерство и добьется победы на выборах.

Политические тяжеловесы плюс новые лица

Особое значение в федеральном списке партии на предстоящих думских выборах имеет первая пятёрка, уверен Владимир Путин. Она должна выглядеть таким образом, чтобы там были и политические тяжеловесы, и люди относительно новые. При этом они так или иначе должны представлять наиболее важные направления развития страны.

Президент предложил включить в федеральную часть списка министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву. При этом Шойгу, как подчеркнул глава государства, один из основателей партии.

Список кандидатов «Единой России» должны возглавить самые достойные люди, заявил Медведев

«Мы вместе с ним делали первые шаги по созданию партии. Он, кстати говоря, не только министр обороны сегодня. Он и создатель МЧС», — отметил Путин. Сергей Лавров, по словам президента, представляет Россию очень достойно на международной арене. Дениса Проценко он назвал «новым героем», который одним из первых вступил в борьбу с пандемией коронавируса. И уже спустя буквально пару часов фамилии Шойгу, Лаврова, Кузнецовой, Шмелёвой и проценко назвал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, представляя общефедеральную часть списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

Помощь семьям с детьми

По словам президента, задачи «Единой России» связаны, прежде всего, со сбережением народа, с повышением благополучия и качества жизни людей во всех регионах Российской Федерации. Один из важнейших приоритетов для «Единой Россия» — поддержка семей с детьми, и принятые меры будут постоянно дополнять, пообещал Путин.

Первое такое дополнение было озвучено на съезде. Глава государства предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, «если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья».

На Съезде «Единой России» утвердили проект предвыборной программы

По словам Путина, бывает так, что после приобретения жилья в семье рождается ребёнок, и квартира становится для них слишком мала. В то же время при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, отметил президент.

«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», — подчеркнул глава государства.

Проект предвыборной программы утвержден

Обсуждение проекта предвыборной программы «Единой России», утверждённого на XX съезде партии, продолжится в регионах, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе съезда.

«Предлагаю всё, что здесь прозвучало, основные направления работы над программой принять сейчас за основу и поручить кандидатам в депутаты Госдумы 8 созыва, которые будут сейчас выдвинуты партией, в срок до 15 августа осуществить сбор наказов избирателей для доработки предвыборной программы», — сказал Медведев.

На втором этапе съезда, который состоится в конце августа, предвыборная программа будет утверждена, сообщил он.

«Любая самая сильная программа может быть реализована только на основе опоры на мнение избирателей. Программа не может быть оторвана от повседневной жизни, нужд, с которыми сталкиваются граждане нашей страны», — подчеркнул Медведев.

В связи с этим, обязательно продолжится широкое заинтересованное обсуждение программного документа во всех регионах и муниципалитетах страны, добавил он.

«Для этого у нас есть достаточно развитый инструментарий: и приёмные председателя партии, и волонтёрские центры, и институт партийных проектов», — заключил Дмитрий Медведев.

В основу программы-2021 «Единой России» ляжет послание президента РФ Федеральному собранию. В этом году число региональных групп будет увеличено до 58-60 таким образом, чтобы каждая группа максимально совпадала с административными границами регионов.

17 июня президент подписал указ о выборах в Госдуму и, таким образом, стартовала избирательная кампания. Политические партии, участвующие в выборах с 18 июня по 12 июля должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

#выборы в Госдуму

19