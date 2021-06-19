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Сливают фотографии голых женщин?! BTS показали, что на самом деле находится в их групповом чате

На FESTA 2021 BTS решили раскрыть тайну, которая мучала их поклонников все эти годы и рассказали о том, что находится в их групповом чате. Да, у парней есть собственный чат, в который не входят операторы, редакторы, руководство и другие члены команды BigHit. Это личное пространство айдолов, которое, по их словам, чаще всего используется для важных объявлений и обсуждений видеоигр. А теперь тайком заглянем в сообщения… Джин (Jin) пишет Чонгуку (Jungkook): «Я люблю тебя». Какие они милые! АРМИ думали о них гораздо хуже и надеялись найти что-то компрометирующее!

Также парни любят сливать туда забавные мемы о своей жизни, ролики с платформы YouTube или фото и видео с личных выступлений. Селебрити признаются, что не так уж и часто пользуются возможностью общаться в чате, ведь практически каждую секунду жизни они находятся вместе. Но в период гастролей и туров чат является незаменимой вещью, ведь это самый быстрый способ оповестить каждого из группы об изменениях графика, дедлайнах, а также найти необходимую документацию по работе, которая хранится в прикрепленных файлах.

Сообщение Сливают фотографии голых женщин?! BTS показали, что на самом деле находится в их групповом чате появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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