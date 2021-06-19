Стартовала приёмная кампания в российских колледжах

Влада Некрасова

В учреждениях среднего профессионального образования ряда регионов уже начался приём документов. Во всех колледжах страны он должен начаться не позднее 20 июня. Действующий порядок приёма предусматривает как очной вариант подачи документов, так и по электронной почте или через портал «Госуслуги», информирует Минпросвещения России.

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации об организации приема документов преимущественно в электронной форме в связи с нынешними эпидемиологическими условиями.

В системе среднего профессионального образования функционирует 3611 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, из них 3273 – профессиональные образовательные организации, 338 – образовательные организации высшего образования. Общий контингент обучающихся по программам СПО составляет более 3,3 млн человек.

Число поступающих в профессиональные образовательные организации ежегодно увеличивается. Так, в 2017 году число поступающих достигло более 960 тысяч человек, в 2018-м – 990 тысяч, в 2019-м – более миллиона, в 2020 году – порядка 1,2 миллиона человек.