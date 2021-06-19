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Сумишевский: «Сыну сказал, что после аварии мама улетела на небо и превратилась в звездочку…»

В начале этого года Ярослав Сумишевский вместе со своей женой попал в страшное ДТП. К сожалению, травмы были настолько сильные, что супруга Наталья не смогла выжить. Теперь Ярослав в одиночку воспитывает общего сына. В последнем интервью Сумишевский рассказал, как сообщил ребенку о смерти матери.

Несмотря на трагическое событие, Сумишевский не смог оставить ребенка без праздника. Спустя несколько недель Ярослав устроил сыну вечеринку в честь его четырехлетия. Малыш Мирослав пока не понимает масштаб потери. Однако постоянно вспоминает о маме и говорит, как сильно он ее любит. Сумишевский признался, что не скрывал от Мирослава трагедию, а сообщил все, как есть.

 «Я ему рассказал, что мы попали в аварию, врезались. Мама улетела на небо и превратилась в звездочку…» — делился музыкант.

К слову, у Натали также есть наследница от прошлого брака. Ее старшая дочь особенно тяжело переживает потерю самого близкого человека.

 «Ей тоже очень тяжело, потому что она, можно сказать, осталась одна. С отцом не видится, мамы нет. Ей тяжело», — слезно заявил Сумишевский.

Сообщение Сумишевский: «Сыну сказал, что после аварии мама улетела на небо и превратилась в звездочку…» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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