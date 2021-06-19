Троицкая родительская суббота 19 июня 2021 года

Вадим Карасев

Церковь выделяет особые дни, в которые принято молиться за души усопших. Их называют родительскими субботами. В преддверии празднования Святой Троицы верующие смогут вновь обратиться с молитвами к высшим силам, чтобы помочь душам усопших попасть в Царствие Небесное.

В июне 2021 года Троицкая родительская суббота выпадает на 19 число. В этот день верующие смогут посетить особые службы, чтобы помолиться Господу и всем святым, а также посетить кладбища, чтобы привести в порядок могилы усопших близких и родственников. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно провести Вселенскую родительскую субботу, чтобы не навлечь на себя гнев высших сил.

Троицкая родительская суббота: суть поминального дня

Празднование дня Святой Троицы — важное событие в православном мире, когда верующие вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов. Праздничный день не имеет фиксированной даты, и его празднуют спустя 50 дней после Светлой Пасхи. Накануне этого великого праздника отмечают родительскую субботу, когда молятся за умерших, помогая душам освободиться от грехов и попасть на Небеса.

В субботний день верующие обязательно молятся за души усопших, посещают торжественные службы, ходят на могилы и погосты, а также устраивают поминальные обеды в кругу семьи. Искренние молитвы помогают не только душам усопших, но и живым, ведь они дают просветление, позволяют осознать скоротечность жизни и неуместность дурного поведения.

Церковные традиции Троицкой субботы в 2021 году

Субботний день начинается с Великой панихиды, на которой священнослужители поминают всех умерших с момента зарождения христианства. В этот день молятся не только за души православных верующих, но и за тех, кто не успел покаяться перед кончиной, без вести пропал или закончил земной путь внезапно.

По традиции после служб в церквях и храмах верующие отправляются на могилы близких, убираются там, оставляют зажженные церковные свечи и ветви березы. Церковнослужители напоминают о том, что и на кладбище необходимо соблюдать правила: отказаться от распития спиртного, не оставлять пищу и напитки на могилах, не браниться и не предаваться унынию.

Родительская суббота — это время для покаяния, переосмысления своей жизни и искренних молитв не только по умершим, но и для собственного прощения. В этот день Небеса открыты и внемлют каждому слову, поэтому каждый может раскаяться в своих грехах и заслужить милость у Господа.