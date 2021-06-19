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Трудовой кодекс не предусматривает увольнения за отказ от вакцинации, заявил Котяков

Трудовой кодекс не предусматривает увольнения за отказ от вакцинации, заявил Котяков

20:53  Автор: Олег Петров



Вопрос об обязательной вакцинации относится к компетенции региональных властей, при этом увольнения за отказ прививаться Трудовым кодексом не предусмотрено, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, которого цитирует ТАСС.

«У нас на сегодняшний день возможность за это [отказ от вакцинации] увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается», — сказал Котяков.

Ранее в ряде российских регионов власти ввели обязательную вакцинацию для представителей отдельных профессий. Так, в Москве привиться обязаны будут сотрудники МФЦ, работающие в торговле, таксисты и другие. При этом СМИ сообщали, что в столице отказавшихся привиться могут отстранять от работы без выплаты зарплаты.

В чем разница между российскими вакцинами от COVID-19


При этом решать, каким способом бороться на своей территории с пандемией, должны местные власти, напомнил министр.

«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — добавил Котяков.


#вакцинация #работа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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