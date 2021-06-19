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Удостоверение беженца не выдадут без медосвидетельствования

Удостоверение беженца не выдадут без медосвидетельствования

01:17  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1100200-7



Полномочия Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания беженцев и порядок их обязательного медицинского освидетельствования уточнят. Такие поправки в федеральный закон «О беженцах» планируют рассмотреть на заседании Совета Федерации 23 июня.

Сейчас предусмотрено проведение медосвидетельствования с выдачей медицинского сертификата, которое необходимо для рассмотрения ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории России. Однако действующий закон не наделяет какой-либо орган государственной власти полномочиями по установлению порядка освидетельствования, отсутствие которых порождает правовую неопределенность и обращения граждан.

При этом в приказах Минздрава содержится перечень медицинских осмотров врачами-специалистами, а также проверяемых заболеваний у свидетельствуемого, в том числе и инфекционных, представляющих опасность для окружающих.

Минздраву поручат установить единые правила обследования беженцев


Закон наделяет Минздрав полномочиями определять порядок обязательного медосвидетельствования тех, кто выступил с ходатайством о признании беженцем, и тех, кто подал заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ. В случае, если они откажутся проходить эти процедуры, то не получат удостоверение беженца.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#мигранты


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По материалам: pnp.ru

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