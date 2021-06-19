Умерла солистка из Little Big

Алексей Вольцев

Несколько минут назад участники популярной группа Little Big сообщили у себя в социальных сетях о большой потери. Не стало актрисы из их клипов Полины Соколовой. Что стало причиной ее смерти неизвестно, но некоторые рассказывают, что девушка заразилась коронавирусом.

Участники Little Big пока шокированы страшной новостью. В Instagram они выложили фотографию Полины и написали трогательный пост. Музыканты не могут поверить, что Полина, которая всегда светилась от жизнерадостности на съемках, умерла. Соколова была частью Little Big.

«Братья и сестры! Сегодня не стало Полины Соколовой, нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», — написали музыканты в социальных сетях.

Коллеги и поклонники отмечают, что никогда не смогут забыть такую эффектную даму. Они выражают слова соболезнования семье и близким погибшей.

«Лети дорогая, ты так любила эту жизнь. Спасибо тебе за все, никогда не забуду все твои слова», – написала Софья Таюрская.

К слову, последний раз девушка появлялась «в Сети» аж 13 июня. Первые комментарии о ее смерти начали писать вчера.

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