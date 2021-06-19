Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умерла солистка из Little Big

Несколько минут назад участники популярной группа Little Big сообщили у себя в социальных сетях о большой потери. Не стало актрисы из их клипов Полины Соколовой. Что стало причиной ее смерти неизвестно, но некоторые рассказывают, что девушка заразилась коронавирусом.

Участники Little Big пока шокированы страшной новостью. В Instagram они выложили фотографию Полины и написали трогательный пост. Музыканты не могут поверить, что Полина, которая всегда светилась от жизнерадостности на съемках, умерла. Соколова была частью Little Big.

«Братья и сестры! Сегодня не стало Полины Соколовой, нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», — написали музыканты в социальных сетях.

Коллеги и поклонники отмечают, что никогда не смогут забыть такую эффектную даму. Они выражают слова соболезнования семье и близким погибшей.

 «Лети дорогая, ты так любила эту жизнь. Спасибо тебе за все, никогда не забуду все твои слова», – написала Софья Таюрская.

К слову, последний раз девушка появлялась «в Сети» аж 13 июня. Первые комментарии о ее смерти начали писать вчера.

Сообщение Умерла солистка из Little Big появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

ХХ съезд "Единой России". Итоги
ХХ съезд "Единой России". Итоги
Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в Голливуде
Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения
Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения
Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения танков M1 Abrams
Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»
В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются
Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и необычные шляпки на Royal Ascot 2021
Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе «Земский учитель» поедут 8 педагогов
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе
В Казани открыт набор на обучение в центре «IT-куб»
В Казани открыт набор на обучение в центре «IT-куб»
Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с Валентиной Терешковой
Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Кейт Миддлтон поддержала ЛГБТК-сообщество в рамках своего нового проекта
Кейт Миддлтон поддержала ЛГБТК-сообщество в рамках своего нового
В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников «IT-технологии»
В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников
Перевозбудившийся американец протаранил бар, когда девушка делала ему минет
Перевозбудившийся американец протаранил бар, когда девушка делала ему
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о выделении средств на строительство корпуса лицея в Ульяновске
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о выделении средств на

Еще по теме

На встречу с подругой: Полина Киценко и Оксана Лаврентьева навестили Ксению Собчак в роддоме
Представители Гагариной разъяснили слухи о ее беременности
Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега
Полина Гагарина заставила покраснеть поклонников, выложив видео топлес