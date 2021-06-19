В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе «Земский учитель» поедут 8 педагогов

Анастасия Иванова

В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе «Земский учитель» поедут восемь педагогов, сообщает сетевое издание «Нижегородская правда».

На реализацию программы в регионе выделено 8 миллионов рублей, из которых более 2 миллионов – средства областного бюджета.

«Программа «Земский учитель» – один из действенных методов привлечения профессиональных кадров в малые города и сельскую местность. В 2020 году по этой программе в школы Нижегородской области отправились работать девять учителей-предметников. Сегодня в наших сельских школах востребованы учителя математики, русского, английского и немецкого языков, физики, начальных классов, также требуются педагоги дополнительного образования», – отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Она добавила, что Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области осуществляет подготовку учителей в рамках целевого обучения педагогических кадров в учреждениях высшего образования: в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина и Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова, а также в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, в том числе в арзамасском филиале ННГУ.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.