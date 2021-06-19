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В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников «IT-технологии»

В Алтайском крае в «Кванториуме» открылся лагерь для юных техников «IT-технологии»

В Алтайском крае детский технопарк «Кванториум.22» Минпросвещения России проводит профильный лагерь для юных техников и исследователей «IT-технологии», сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Программа лагеря реализуется при поддержке Минобрнауки региона на базе санатория-профилактория «Гренада».

В лагере отдыхают 100 ребят из Барнаула, Славгорода, Ярового, Шипуновского, Ребрихинского, Мамонтовского, Поспелихинского, Первомайского районов. Преподаватели вузов проводят со школьниками опыты, эксперименты, лабораторные исследования, которые позже могут стать основой для создания проектов и исследовательских работ. Помимо обучения на свежем воздухе, программа содержит  воспитательные мероприятия, спортивные состязания, квесты, конкурсы, интеллектуальные баттлы.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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