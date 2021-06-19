В Казани открыт набор на обучение в центре «IT-куб»

Лидия Мартынова

В Международном центре компетенций – Казанском техникуме информационных технологий и связи открыт набор на обучение в детском центре «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Занятия начнутся уже в сентябре.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.